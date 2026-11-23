Nove persone denunciate per guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, dieci patenti ritirate e cinque autovetture sequestrate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri nel fine settimana appena trascorso in tutta la provincia di Oristano, nell'ambito delle attività di prevenzione delle cosiddette "stragi del sabato sera".

Il servizio coordinato è stato predisposto dal Comando provinciale dei Carabinieri con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade, contrastare la guida in stato di alterazione e prevenire lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

L'operazione ha coinvolto le Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro, con l'impiego delle Sezioni e Aliquote Radiomobili e delle Stazioni dipendenti. I militari hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie di comunicazione, concentrando l'attenzione anche su alcune zone periferiche e meno frequentate del territorio.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 278 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, e controllati 161 veicoli. Cinque le contravvenzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada.

Il dato più rilevante riguarda i comportamenti alla guida: otto automobilisti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Oristano perché sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, accertato attraverso l'etilometro in dotazione ai Carabinieri.

Un'altra persona è stata denunciata per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Per un ulteriore conducente è invece scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura, dopo essere stato trovato alla guida con un tasso alcolemico non superiore a 0,8 grammi per litro.

Nel corso dei controlli sono state ritirate nell'immediatezza dieci patenti di guida e sottoposti a sequestro cinque autoveicoli. Sequestrato amministrativamente anche un monopattino elettrico risultato privo della necessaria copertura assicurativa.

L'attività, come sottolineato dal Comando provinciale, rientra nel più ampio impegno dell'Arma per rafforzare la sicurezza stradale, prevenire gli incidenti e tutelare l'incolumità di tutti gli utenti della strada.