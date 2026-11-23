Importante apertura per gli allevatori sardi e per il comparto bovino. Il Ministero della Salute ha infatti accolto le richieste avanzate dai pastori sulla movimentazione dei bovini nelle aree soggette a restrizione, aprendo alla possibilità di deroghe che consentiranno di spostare gli animali anche dai territori interessati dai vincoli sanitari.

A darne notizia sono i portavoce dei pastori sardi Fabio Pisu, Nenneddu Sanna, Gianuario Falchi e Mario Carai, che in una nota parlano di un risultato ottenuto grazie al confronto con le istituzioni e alle iniziative portate avanti nelle ultime settimane.

"Importante risultato per il comparto bovino: il Ministero della Salute accoglie le nostre richieste sulla movimentazione dei bovini nelle aree soggette a restrizione. Un risultato importante, frutto di un lavoro portato avanti con determinazione e di un costante confronto con le istituzioni", affermano i rappresentanti degli allevatori.

La mobilitazione era partita dalle difficoltà segnalate dalle aziende zootecniche, alle prese con il sovraccarico di bestiame negli allevamenti e con le conseguenti ripercussioni sulla gestione quotidiana e sui costi delle attività. Dopo tre assemblee molto partecipate, i pastori avevano chiesto l'introduzione di deroghe per consentire la movimentazione degli animali anche nelle aree sottoposte a restrizioni.

Nel percorso istituzionale, i portavoce riconoscono il ruolo del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che ha convocato un confronto con i capigruppo delle forze politiche e successivamente richiesto un approfondimento in sede di V Commissione.

Un passaggio significativo è stato anche l'incontro con il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, che si è attivato per avviare un'interlocuzione diretta con il Ministero della Salute.

"È proprio grazie a questo canale di dialogo e al lavoro di confronto avviato in quella sede che siamo riusciti a portare la questione all'attenzione del Ministero, ottenendo l'accoglimento delle nostre richieste e aprendo finalmente alla possibilità di movimentare i bovini anche nelle zone soggette a restrizione", spiegano Pisu, Sanna, Falchi e Carai.

La possibilità di spostare gli animali rappresenta, secondo i portavoce, un aiuto concreto per le aziende, che potranno alleggerire il sovraccarico di bestiame e ridurre le difficoltà gestionali ed economiche accumulate nel tempo.

Resta ora da completare il passaggio operativo. Gli allevatori attendono infatti dalla Regione la pubblicazione delle linee guida necessarie per rendere effettive le deroghe e consentire alle aziende di usufruire quanto prima della nuova possibilità.

"Il lavoro, però, non è ancora concluso. Ora attendiamo dalla Regione le linee guida operative per dare concreta attuazione alle deroghe e consentire agli allevatori di beneficiare quanto prima di questa importante possibilità", concludono i quattro portavoce.