A Gadoni il fuoco non è soltanto luce. È memoria, appartenenza, il segno di una tradizione che attraversa le generazioni e continua a riunire una comunità. Sabato 28 e domenica 29 novembre, il paese del Gennargentu-Mandrolisai si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi di Autunno in Barbagia 2026, con Prendas de Jerru e gli antichi riti di “Is Fraccheras e Is Concas de Mortu”.

Due giornate nelle quali i vicoli, le cortes e le piazze diventeranno luoghi d’incontro, tra musica, balli, costumi tradizionali, artigianato ed enogastronomia. Il momento più atteso sarà quello dedicato alla riproposizione del rito delle fraccheras, con il fuoco a illuminare la festa e a richiamare la forza di un patrimonio culturale che Gadoni custodisce e continua a tramandare.

Non mancheranno gli spettacoli e i grandi ospiti. Ivana Spagna, Ivan Cattaneo e Viola Valentino insieme a numerosi interpreti della musica e della tradizione isolana, arricchiranno il programma di un fine settimana che offrirà anche l’opportunità di scoprire uno dei territori più affascinanti dell’entroterra sardo.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Gadoni e della Pro Loco Gadoni, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e diversi enti e realtà del territorio che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Gadoni, tra le montagne, le gole del Flumendosa e le antiche miniere

Situato a circa 700 metri sul livello del mare, Gadoni appartiene alla Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai e domina dall’alto il lungo solco del fiume Flumendosa, che segna i confini orientali del suo territorio.

I suoi 4.350 ettari racchiudono un patrimonio naturalistico di grande valore: i boschi secolari di Crontas, le gole scavate dal Flumendosa, la macchia mediterranea di Norcui e le garighe delle cime di Sa Scova. Paesaggi nei quali trovano ancora il proprio habitat specie come il cinghiale, la martora, il gatto selvatico, l’aquila e l’astore.

La storia del paese è profondamente legata all’agricoltura, alla pastorizia e soprattutto all’attività mineraria. Un ruolo particolare appartiene alla miniera di Funtana Raminosa, testimonianza dell’antica estrazione del rame e di una storia economica che distingue Gadoni da molti altri centri dell’entroterra sardo.

Durante entrambe le giornate di Autunno in Barbagia sarà possibile partecipare alle visite guidate alla miniera, un’occasione per conoscere da vicino una parte significativa dell’identità del territorio.

Sabato 28 novembre: apertura delle cortes, il grande falò e la festa in piazza

Il programma prenderà il via sabato 28 novembre alle ore 9:30, con l’apertura delle cortes, mentre alle 10:00 inizieranno le visite guidate alla miniera di Funtana Raminosa.

Nel pomeriggio, alle 18:30, uno dei primi momenti suggestivi: l’accensione del tradizionale falò, accompagnata dai balli sardi in piazza con Alex Agus.

Alle 21:00 spazio a “Sabato in Festa per Prendas de Jerru”, una serata di musica, cultura e tradizioni nel cuore di Gadoni, presentata da Giuliano Marongiu.

Sul palco si alterneranno Ivan Cattaneo, Viola Valentino, Maria Giovanna Cherchi, Roberto Tangianu, Gianbattista Longu e Laura Santucciu, con i balli sardi in piazza a coinvolgere il pubblico.

Una serata pensata per unire la festa popolare alla musica, in un’atmosfera nella quale residenti e visitatori potranno ritrovarsi nel centro del paese.

Domenica 29 novembre: costumi, musica itinerante, Ivana Spagna e il rito delle fraccheras

La seconda giornata si aprirà nuovamente alle 9:30 con le cortes, seguite alle 10:00 dalle visite guidate alla miniera di Funtana Raminosa.

Dalle 10:30 il paese sarà animato dalla musica itinerante dei Tumbarinos di Gavoi, dei Cori Polifonici di Gadoni, Desulo e Aritzo e dei gruppi folk della Sardegna.

Alle 11:30 è prevista la vestizione dell’abito tradizionale, un appuntamento dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione dell’identità sarda.

Il pomeriggio entrerà nel vivo alle 15:00 con “Gadoni in Festa”, evento di musica, tradizioni e spettacolo presentato da Giuliano Marongiu.

Ospite d’onore sarà Ivana Spagna, che porterà sul palco alcuni dei suoi grandi successi.

La festa proseguirà con l’apertura affidata ai Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e con la partecipazione di un centinaio di figuranti in costume sardo, che danzeranno in cerchio su ballu tundu intorno al grande falò al centro della piazza.

Ad accompagnare i balli saranno i Fantasias de Ballos. In programma anche gli interventi musicali di Fabrizio Sanna, Lucia Budroni e Laura Santucciu Incantos, insieme ai gruppi folk provenienti da Luogosanto, Siurgus Donigala, Macomer, Oristano e Nuoro.

Ma il momento più identitario della giornata arriverà alle 17:30, con la preparazione di “Is Fraccheras” e “Is Concas de Mortu”, la riproposizione dell’antico rito che dà un significato particolare alla manifestazione.

Un appuntamento che richiama la memoria collettiva di Gadoni, il legame con le generazioni del passato e la volontà della comunità di mantenere vive le proprie tradizioni.

Alle 18:00 riprenderà “Gadoni in Festa”, con la seconda parte dello spettacolo e i balli in piazza insieme ai Fantasias de Ballos.

Le cortes e i sapori di Gadoni: un viaggio nella tradizione

Autunno in Barbagia sarà anche l’occasione per conoscere un altro aspetto dell’identità gadonese: quello dei saperi artigianali e delle produzioni legate alla vita quotidiana.

Tra le lavorazioni tradizionali spiccano la filatura e la tessitura della lana, con particolare riferimento a “sa burra”, il tappeto tipico del paese, caratterizzato da colori ottenuti attraverso la preparazione naturale delle tinte mediante la cottura di diverse erbe.

E poi la cucina, profondamente legata alla cultura agricola e pastorale. Tra i piatti della tradizione si trovano il porcetto, l’agnello e il capretto, accompagnati da formaggi caratteristici come su casu marzu, su casu axedu e s’arrescottu saliu.

Un posto speciale appartiene al pane, elemento fondamentale della cucina gadonese. Tra le preparazioni ricordate dal Comune figurano su pistoccu, su mustazzu a corrusu, su pani e pattata e sa cocoi erda.

Non manca il miele, la cui produzione ha assunto crescente importanza nel territorio, insieme alle coltivazioni che hanno caratterizzato la storia del paese: castagni, noccioli, noci e ciliegie.

Proprio le ciliegie raccontano una curiosità del passato di Gadoni. Secondo i dati storici riportati dal Comune, nel 1934 ne furono venduti circa 12mila chilogrammi, per un incasso di circa 78mila lire. Per trasportarle ai mercati di Cagliari e Iglesias furono utilizzati quattro autocarri per dieci giorni consecutivi.

Un fine settimana per scoprire Gadoni

Prendas de Jerru vuole essere molto più di una festa. È un invito a entrare nelle cortes, ascoltare le musiche della tradizione, conoscere la storia mineraria, scoprire i sapori locali e lasciarsi coinvolgere da una comunità che riconosce nelle proprie radici un patrimonio da condividere.

Sabato 28 e domenica 29 novembre, Gadoni accoglierà dunque i visitatori con due giornate ricche di appuntamenti, tra spettacoli, cultura e tradizioni.