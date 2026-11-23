Sei persone segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. È il bilancio dei controlli notturni effettuati dai Carabinieri nei territori di Porto Torres, Sorso e Sennori.

Il servizio coordinato si è svolto nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2026, con l'impiego delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Porto Torres e il supporto delle Stazioni territoriali.

L'attività, finalizzata alla prevenzione dei reati e al contrasto delle violazioni al Codice della strada, ha portato all'identificazione di 85 persone e al controllo di 41 veicoli.

Nel corso delle verifiche, sei persone sono state segnalate alla Prefettura, dopo essere state trovate in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina. La segnalazione riguarda l'ipotesi di detenzione per uso personale.

Due persone sono state inoltre sanzionate per violazioni al Codice della strada, in particolare per mancata copertura assicurativa e mancata revisione del veicolo. Le irregolarità hanno comportato il sequestro amministrativo del mezzo.

L'operazione rientra nelle attività di controllo del territorio messe in campo dall'Arma per rafforzare la sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi, soprattutto nelle ore notturne.

I Carabinieri ricordano infine i rischi legati alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti: condizioni che possono compromettere i riflessi e la capacità di percepire i pericoli, mettendo a rischio non soltanto chi si trova al volante, ma anche tutti gli altri utenti della strada.