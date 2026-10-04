Giornata difficile sul fronte antincendio nel Medio Campidano, dove il vento molto teso sta alimentando un vasto rogo che minaccia le campagne e mette sotto pressione la macchina dei soccorsi.

L'emergenza più complessa è divampata al confine tra i territori di Pabillonis e Guspini, precisamente in località C. Espis, dove le fiamme hanno assunto rapidamente proporzioni preoccupanti spingendo il responsabile delle operazioni di spegnimento del Corpo Forestale a richiedere un massiccio concorso aereo per evitare danni irreparabili.

Dai cieli stanno operando due velivoli della flotta aerea nazionale, compreso un Canadair decollato dalla base di Olbia a cui si aggiunge la richiesta di un ulteriore Canadair, affiancati da due elicotteri della flotta regionale partiti dalle basi operative di Fenosu e Bosa, da un mezzo aereo dell'Esercito e con l'ulteriore rinforzo di un secondo elicottero militare sollecitato per arginare le fiamme.

Contemporaneamente, il Corpo Forestale sta intervenendo nell'agro di Arbus, in località Torre di Flumentorgiu, con l'invio di un elicottero decollato dalla base di Villasalto.