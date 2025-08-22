Tragedia a Catanzaro dove un bambino di due anni è stato travolto e ucciso da un furgone in retromarcia nel cortile di casa. La notizia è stata riportata da Tg Com 24. Nonostante i soccorsi immediati, gli operatori sanitari non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

Il conducente del veicolo, che come riporta il quotidiano si era allontanato senza rendersi conto dell'incidente, è stato poi rintracciato e ha accusato un malore dopo aver appreso la notizia.

Le autorità locali stanno indagando insieme ai carabinieri per comprendere esattamente come sia accaduto l'incidente.