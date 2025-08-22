La Regione Sardegna ha pubblicato un avviso per la selezione di 22 posti di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato dei quali 9 sono per la categoria D - Funzionari e 13 per la categoria C - Istruttori.

Queste opportunità sono destinate esclusivamente alle categorie protette secondo la Legge 68/1999, articoli 1 e 8. I candidati dovranno essere già risultati idonei nelle graduatorie in vigore della Regione o degli enti affiliati, e le assunzioni saranno principalmente basate sulle graduatorie dell'amministrazione regionale, con possibilità di ricorrere a quelle degli enti del sistema Regione. Saranno considerati prioritari i candidati già iscritti nei registri previsti dalla Legge 68/1999. I posti disponibili sono 20 nell'area di Cagliari e 2 nell'area di Sassari.

"Con questo avviso la Regione conferma il proprio impegno per l'inclusione lavorativa delle persone appartenenti alle categorie protette - dichiara l'assessora agli Affari Generali, Personale e Riforma, Mariaelena Motzo -. Garantire pari opportunità di accesso al lavoro pubblico significa rafforzare la coesione sociale e valorizzare competenze preziose per l'amministrazione regionale. Si tratta di un passo importante per rendere più equa ed efficiente la macchina amministrativa, offrendo nuove prospettive occupazionali e consolidando il principio di una pubblica amministrazione al servizio di tutti".

Le richieste di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite Pec entro il 1 ottobre 2025, utilizzando il modello fornito sul sito ufficiale. È obbligatorio allegare al modulo il curriculum in formato europeo e apporre la propria firma (digitale o autografa con copia del documento d'identità), seguendo le istruzioni specificate nell'avviso.