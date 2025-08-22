Una tragedia immane, ma cinque bambini verranno salvati grazie al gesto d'amore e di solidarietà dei genitori di Matilde Valeri, la 14 enne originaria di Clusone, in provincia di Bergamo, morta a causa di un infarto accusato mentre era in vacanza al mare con la famiglia a Duna Verde, vicino a Caorle.

"Ci hanno riferito che questo gesto salverà cinque bambini che avevano bisogno di aiuto", sono le parole di papà Achille, riportate da Tg Com 24, riferendosi alla donazione degli organi della figlia, ultimo gesto di una ragazza "allegra e piena di voglia di vivere", come ha riferito il papà al Corriere della sera, strappata alla vita troppo presto.

I FATTI

La tragica vicenda è avvenuta lo scorso lunedì quando Matilde si trovava in spiaggia con i genitori, e improvvisamente si è sentita male. Il trasporto in ospedale a Treviso è stato immediato, ma purtroppo la situazione era molto grave e la 14enne, come riporta Il Giorno, è entrata in coma irreversibile: "il terzo encefalogramma ha restituito l'assenza di attività cerebrale, aprendo la strada della scelta di generosità dei genitori che hanno deciso di donare gli organi della figlia", ha informato il quotidiano.

I FUNERALI E IL LUTTO CITTADINO

Il Comune di Clusone ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 23 agosto, giorno dei funerali, e sono stati annullati tutti gli eventi in programma.