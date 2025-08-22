Un bambino di 6 anni, fuggito dalla guerra in Ucraina lo scorso luglio, è morto all'ospedale di Padova dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali con sua madre a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia.

Il tragico incidente, come riporta Tg Com 24, è avvenuto mercoledì pomeriggio, quando il piccolo, dopo essere stato colpito dall'auto, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Le sue condizioni sono state subito considerate gravissime.

Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, il bambino era arrivato dall'Ucraina con la mamma e il fratello più grande lo scorso il 27 luglio, e risiedeva in una ex canonica, dov'era ospitato con altre famiglie ucraine.

La dinamica dell'incidente, come riportano i quotidiani locali, è ancora in fase d'indagine da parte dei carabinieri.