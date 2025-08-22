Si aggirava spaventato e confuso lungo una strada di campagna nella provincia di Reggio Calabria, correndo il rischio di essere investito dalle auto in transito, ma fortunatamente la sorte di un cagnolino smarrito è cambiata quando due agenti del commissariato di Gioia Tauro lo hanno avvistato salvandolo da un destino tragico.

Si tratta solo dell'ultima vicenda che riguarda la bontà d'animo degli agenti della Polizia di stato, sempre in prima linea per il benessere dei più deboli, tra cui i nostri amici a quattro zampe.