La Sardegna celebra un nuovo centenario: si tratta di Ulderico Pibi, nato a Oristano il 22 agosto 1925.

Signor Ulderico è stato festeggiato nella sua casa di via Dante Alighieri in compagnia dei suoi cari, tra cui i figli Pierluigi e Francesco, la nipote Nicoletta, parenti e amici. Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha partecipato alla festa, consegnandogli una targa commemorativa a nome dell'Amministrazione comunale.

Vedovo di Deodata Tiana, deceduta nel 2012, Ulderico Pibi ha dedicato 40 anni di lavoro al Consorzio di bonifica, contribuendo come geometra alla progettazione della diga sul fiume Tirso. Oltre a essere stato cronometrista e ufficiale di gara di atletica leggera, ha svolto il ruolo di rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione della casa di riposo Eleonora d'Arborea. La sua lunga militanza presso la società operaia di mutuo soccorso risale al 1946.

Per celebrare il socio più anziano della società, il presidente Luca Mannai e il vice presidente Oscar Migliorini hanno voluto omaggiarlo con una speciale targa commemorativa.