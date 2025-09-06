Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una trave che ha ceduto improvvisamente in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito, si era appoggiato alla struttura quando questa è crollata, travolgendolo. Sul posto é intervenuto il personale del 118, che ha portato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne che ha subito.

Al momento dell’accaduto, il piccolo si trovava insieme ai genitori. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause del cedimento della trave.