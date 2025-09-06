Nelle prime ore del mattino i Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, arrestando un 52enne del posto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare quattro mesi di reclusione per un episodio di ricettazione avvenuto a Cagliari il 17 agosto 2015. Dopo l’arresto è stato accompagnato nella sua abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

L’intervento odierno, affermano i militari "è frutto del costante e silenzioso impegno dei Carabinieri, che non si limita alla prevenzione e al controllo quotidiano del territorio, ma si estende anche all’esecuzione di provvedimenti giudiziari, garantendo che le sentenze trovino effettiva applicazione".