Un 29enne di San Vito è stato arrestato nella notte dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di droga.

Il giovane, operaio residente in paese, è stato fermato mentre percorreva via Torino a bordo della propria auto. L'atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare. All’interno del veicolo sarebbero stati trovati quattro spinelli.

I controlli sono stati estesi all’abitazione del ragazzo, dove i carabinieri avrebbero rinvenuto circa 265 grammi di marijuana, 2,5 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati.

Il 29enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo previsto in mattinata presso il Tribunale di Cagliari. Intanto proseguono le indagini per ricostruire i contatti e i possibili destinatari della droga.