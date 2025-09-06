Una maxi piantagione di canapa è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Ghilarza in un'area rurale a Santu Lussurgiu. A finire in manette un uomo, incensurato.

La maxi coltivazione, composta da vari filari per un totale di 904 piante dell'altezza complessiva compresa tra i 60 e i 110 centimetri (irrigate da un impianto a goccia alimentato da un pozzo con pompa sommersa), è stata individuata grazie a un servizio di aerocooperazione tra il personale dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna" di Abbasanta e quello del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Cagliari-Elmas, finalizzato alla prevenzione e repressione della coltura illegale della canapa.

L'arrestato, ora ai domiciliari, è stato sorpreso mentre irrigava le piante. Queste sono state inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per un primo accertamento che ha permesso di riscontrare la loro appartenenza alla canapa da droga e un principio attivo di THC superiore ai limiti di legge.

L'uomo dovrà rispondere di produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.