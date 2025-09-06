In passato è stato un grande campione della boxe italiana, partepicapente anche alla spedizione olimpionica di Los Angeles 1984. Adesso, Romolo Casamonica, 63 anni, potrebbe finire nei guai dopo l'arresto con l'accusa di aver appiccato fuoco ai materiali presenti nel cortile di un vicino.

L'episodio risale allo scorso 8 agosto, in via B. Gosio, a Roma. Casamonica è stato sottoposto agli arresti domiciliari e denunciato insieme alla moglie e alla figlia per invasione di edifici.

Nel corso degli accertamenti dei carabinieri, in un'area delle sua abitazione sarebbe stata rilevata la presenza di tracce dell'innesco che aveva scatenato l'incendio nel vicino cortile.

Inoltre sarebbero stati raccolti gravi elementi indiziari su presunte condotte minacciose tenute da parte dell'ex atleta nei confronti di alcuni vicini di casa, tra cui il cittadino romeno vittima dell’incendio, con i quali avrebbe avuto discussioni per futili motivi.