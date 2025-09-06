L'Arnas Brotzu e la Asl 8 di Cagliari con l'ospedale "Antonio Cao" uniscono le forze per offrire cure sempre più complete e vicine alle famiglie. Con due distinte delibere emesse ieri dalle aziende interessate, si avvia infatti il percorso di scorporo e incorporazione del Microcitemico di Cagliari con le sue strutture pediatriche all'interno dell'Azienda Brotzu.

Un'unione prevista dalla legge regionale di riorganizzazione del sistema sanitario - ricorda in una nota la Regione - che nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare l'assistenza dedicata ai bambini e garantire alle famiglie servizi sempre più completi e qualificati. Grazie a questa integrazione, infatti, i piccoli pazienti e le loro famiglie potranno contare su cure pediatriche specialistiche e coordinate, perché gestite in un'unica Azienda in cui saranno presenti tutti i percorsi di cura semplificati e più sicuri.

"Poniamo il primo tassello funzionale di quello che sarà l'Ospedale dei Bambini - afferma l'assessore della Sanità, Armando Bartolazzi -. Si tratta di un passaggio fondamentale in attesa di poter concentrare tutte le funzioni pediatriche in una struttura unica e pienamente operativa. Questo percorso è il primo passo verso la realizzazione di un centro di eccellenza che integrerà assistenza e ricerca. La prospettiva è quella di attivare anche il progetto IRCCS e sviluppare la ricerca traslazionale, con particolare attenzione alle malattie rare e alla genetica, ambiti che renderanno l'Ospedale dei Bambini un punto di riferimento per l'intera Sardegna".

"La salute dei bambini e il sostegno alle famiglie sono la nostra priorità - afferma il commissario dell'Arnas Brotzu, Maurizio Marcias - con l'avvio del progetto che porterà, a breve, all'ingresso dell'ospedale microcitemico Cao nella famiglia Brotzu, rafforziamo un polo sanitario di eccellenza per tutta la comunità".

"Viene istituito un gruppo tecnico paritetico che dovrà definire gli aspetti patrimoniali e quelli relativi al transito di personale verso il Brotzu - spiega il commissario della Asl 8 Aldo Atzori - un passaggio squisitamente tecnico che aprirà la strada verso il miglioramento dell'offerta di salute nel campo pediatrico da un lato e dall'altro definisce con chiarezza la vocazione territoriale della Asl 8, attraverso la caratterizzazione dei propri presidi e verso la costruzione della rete ospedale-territorio.