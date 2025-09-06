PHOTO
Questa mattina i Vigili del fuoco del distaccamento di Ales sono intervenuti in un’abitazione in via Gramsci, a Baressa, per liberare un barbagianni rimasto intrappolato in una canna fumaria.
L’animale, probabilmente finito accidentalmente all’interno del condotto, è rimasto incastrato alla base della canna fumaria e non riusciva più a risalire. Dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, la Sala operativa di Oristano ha immediatamente inviato una squadra sul posto.
I Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere alcuni elementi del termocamino per poter recuperare e rimettere in libertà l’esemplare.