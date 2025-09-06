L’Agnello di Sardegna Igp sbarca per la prima volta in Australia, il principale Paese produttore al mondo di carne ovina. Un debutto significativo per il marchio isolano, che sarà protagonista a Sydney dall’8 all’11 settembre alla Fine Food Australia, la più importante fiera B2B del settore food & beverage nell’area Australasia.

Per il Contas (Consorzio di tutela dell’Agnello di Sardegna Igp) si tratta di una novità assoluta, dopo aver già preso parte negli anni scorsi a fiere di rilievo in Asia. La partecipazione è stata resa possibile grazie al supporto dell’Italian Trade Agency (ITA-ICE), l’ente del governo italiano che opera sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri con il compito di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese.

La selezione non è stata casuale: il Consorzio rientra infatti tra le sole 25 aziende italiane individuate a livello nazionale per rappresentare l’eccellenza agroalimentare del Paese in Australia.

A Sydney, l’Agnello di Sardegna Igp sarà presentato come carne ovina di alta qualità, frutto di un sistema di allevamento sostenibile e tracciabile, ma anche attraverso una gamma di prodotti trasformati e precotti, pensati per il segmento gourmet e per il settore ho.re.ca.

“Essere presenti a Sydney proprio nel mese di settembre ha un valore simbolico profondo per noi – spiega il presidente del Consorzio, Battista Cualbu –. È l’inizio di un nuovo ciclo, non solo agrario, ma anche commerciale e culturale. Secondo i dati più recenti, il consumo pro capite di carne ovina in Australia supera i 9 kg annui, ma meno del 5% proviene da produzioni estere. Questo dimostra che, pur essendo un mercato maturo, esistono ampi margini per l’ingresso di prodotti di qualità certificata come l’Agnello di Sardegna Igp”.