Tragedia all’alba a Milano. Un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in zona Casoretto. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30, all’angolo tra via Porpora e via Ingegnoli.

Secondo i primi rilievi della polizia locale e la testimonianza di un passante, il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una vettura che proveniva da piazza Gobetti e viaggiava in direzione del centro.

Alla guida dell’auto c’era un agente di polizia di 26 anni. Il 25enne, soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è deceduto poco dopo l’arrivo, mentre il giovane conducente è stato portato in codice verde alla clinica Città Studi, dove sarà sottoposto ad accertamenti sanitari.