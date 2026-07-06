Credevano di incontrare il complice con cui dividere il bottino, ma ad attenderli c'erano i carabinieri. Si è concluso con l'arresto di tre uomini, di 57, 65 e 67 anni, il tentato furto avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto, a Torino.

L'intervento dei militari del Nucleo Radiomobile è scattato dopo alcune segnalazioni al 112, arrivate dai residenti della zona che avevano udito il rumore di vetri infranti. Una volta entrati nello studio, i carabinieri hanno sorpreso un uomo di 65 anni, con il volto coperto da un passamontagna, mentre rovistava nei cassetti della reception alla ricerca di denaro o oggetti di valore.

Bloccato il presunto ladro, i militari hanno trovato in suo possesso alcuni arnesi da scasso e una ricetrasmittente. È proprio quest'ultima a dare una svolta all'operazione.

I carabinieri hanno infatti deciso di utilizzare l'apparato radio, fingendosi il 65enne, e hanno contattato gli altri componenti del gruppo, invitandoli a raggiungere un punto d'incontro con il pretesto di spartire il bottino appena rubato.

Il piano ha funzionato. Poco dopo sono arrivati sul posto gli altri due uomini, di 57 e 67 anni, convinti di incontrare il complice. Per loro, invece, sono scattate le manette in flagranza.

I tre arrestati sono stati accompagnati nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino e sono ora a disposizione della Procura, con l'accusa di tentato furto aggravato.