La Municipalità di Pirri torna ad avere un presidio dedicato della Polizia locale. È ripartito ufficialmente il servizio che prevede una presenza costante di agenti sul territorio e, nei prossimi giorni, anche la riapertura dell'ufficio di via Riva Villasanta 35, chiuso dall'aprile del 2024.

Il nuovo assetto prevede un organico di 20 agenti, suddivisi in due turni da dieci unità ciascuno, per assicurare la copertura durante l'intera giornata. L'obiettivo è rafforzare il controllo del territorio, garantendo una presenza continua nelle strade del quartiere e una maggiore vicinanza ai cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: "La novità è un traguardo politico e amministrativo strategico per la Municipalità, il risultato di un lavoro di squadra che era un obiettivo del programma. Sono molto soddisfatta: abbiamo lavorato in stretto raccordo con il sindaco Massimo Zedda, la vicesindaca Maria Cristina Mancini, il comandante Pierpaolo Marullo e la dirigente dei servizi del decentramento, Claudia Madeddu. Con questa nuova organizzazione, Pirri si riappropria di un punto di riferimento fondamentale che unisce il controllo dinamico delle strade all'ascolto diretto dei residenti".

Anche il sindaco Massimo Zedda ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, resa possibile anche grazie alle recenti assunzioni nel Corpo di Polizia locale: "Grazie anche ai recenti concorsi, abbiamo subito potuto esaudire la richiesta della Municipalità - spiega il sindaco Massimo Zedda - Pirri ha un numero di abitanti pari quasi a quello di Nuoro, l'ambizione è quella di potenziare ulteriormente il presidio".

Oltre al servizio su strada, nei prossimi giorni sarà riattivato lo sportello della Polizia locale all'interno della sede della Municipalità. Nella fase iniziale riceverà il pubblico su appuntamento, con orari che saranno comunicati prima dell'apertura. La guida del presidio è stata affidata a Nicola Ambrosini.

Per il comandante della Polizia locale Pierpaolo Marullo, il rafforzamento del servizio rappresenta un passo importante per il quartiere: "L'istituzione della sezione di Pirri è un'azione dell'amministrazione volta a coprire maggiormente il territorio ed essere più vicine alle esigenze della Municipalità, grazie a un nucleo di agenti dedicato".