La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, recupera 3,6 punti nel corso dell'ultimo anno e si posiziona al 14° posto nella lista dei presidenti regionali più amati secondo la Governance Poll 2026, pubblicata nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 6 luglio 2026, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il livello di approvazione della governatrice sarda è ora al 49%, in aumento rispetto al 46,5% del 2025 e al 45,4% registrato al momento delle elezioni. Nella classifica, condivide il quart'ultimo posto con la presidente dell'Umbria, Stefania Proietti.

La Noto Sondaggi, responsabile della Governance Poll su scala nazionale, ha intervistato mille elettori in Sardegna utilizzando sia interviste telefoniche che telematiche. Ai partecipanti è stato chiesto di valutare complessivamente l'operato di Todde e di esprimere se voterebbero a favore o contro di lei in eventuali elezioni future.

Antonio De Caro (Puglia) guida la classifica nazionale con il 66% di consenso, seguito da Alberto Stefani (Veneto) al 65% e da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) al 64%.