Dopo la sospensione dell'attività registrata sabato 4 luglio, il Pronto soccorso dell'ospedale "San Giuseppe" di Isili è tornato pienamente operativo. La chiusura temporanea, spiega la Asl di Cagliari, era stata determinata da un'improvvisa carenza di personale medico, che non era stato possibile colmare in tempi rapidi.

Nonostante l'interruzione del servizio, l'azienda sanitaria assicura che l'assistenza alla popolazione non è mai venuta meno: "La tutela dei cittadini è rimasta comunque garantita grazie all'attivazione immediata della rete 118, alla presenza della Continuità assistenziale e al raccordo con i Pronto soccorso di riferimento", sottolinea la direzione della Asl.

Per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, la Asl ha già avviato nuove procedure per il reclutamento di personale sanitario, lavorando in collaborazione con la Regione Sardegna e l'Ares. "L'obiettivo è costruire insieme un piano di interventi per il periodo estivo e avviare soluzioni strutturali per stabilizzare l'organico e rafforzare i servizi del presidio di Isili".