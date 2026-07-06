Choc davanti a un bar di Milano dove, durante la mattinata di sabato 4 luglio 2026, un uomo di 55 anni è stato aggredito a coltellate da un 22enne che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non lo aveva mai visto prima e lo avrebbe colpito senza alcun apparente motivo.

L’aggressione sarebbe stata particolarmente violenta: la vittima è stata raggiunta infatti da numerosi fendenti a diverse parti del corpo, finendo in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stata operata. Successivamente, le sue condizioni sono migliorate ed è stato dichiarato fuori pericolo.

Il giovane è stato subito bloccato da alcuni presenti e poi arrestato dalla polizia. Durante le fasi dell’arresto, avrebbe dichiarato, come riporta ANSA: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio".

L’aggressore si trova ora nel carcere di San Vittore ed è accusato di tentato omicidio aggravato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire il suo profilo e chiarire le motivazioni del gesto, anche valutando eventuali disturbi psichici o altre circostanze.