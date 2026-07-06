Doppio intervento del Corpo Forestale nella mattinata per contrastare due incendi divampati in diverse aree della Sardegna, con il supporto di mezzi aerei e squadre a terra.

Il primo rogo interessa le campagne di Lotzorai, in località C. Incollu, dove è operativo un elicottero decollato dalla base di San Cosimo e sta intervenendo a supporto anche un mezzo aereo proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Tortolì, affiancato dalle squadre dell'Agenzia Forestas e dai Vigili del fuoco.

Un secondo incendio è invece in corso nelle campagne di Cabras, in località Roia Sa Murta. In questo caso è stato impiegato un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu. A dirigere l'intervento è il DOS della Stazione Forestale di Oristano, supportato dal Gruppo Analisi del Fuoco (GAUF) di Oristano, da una squadra di Forestas e dai Vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.