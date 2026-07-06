Si prospetta un'altra giornata di fuoco in Sardegna: dopo quella di ieri, domenica 5 luglio 2026, che ha visto il Corpo Forestale impegnato a fronteggiare diversi roghi, tra cui Serdiana e Serramanna, un incendio è divampato nelle campagne del Comune di Sorso, precisamente nell'area dello Stagno di Platamona.

Per le operazioni di spegnimento, il Corpo Forestale è interventuto con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Bosa.

Sul posto ha coordinato le operazioni il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Sassari. Impegnate anche diverse squadre dell’Agenzia Forestas e i Vigili del Fuoco, al lavoro per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.