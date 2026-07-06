Reduce dal concerto dei record di Tor Vergata, a Roma, dove 250mila spettatori hanno preso parte a uno degli eventi musicali più imponenti di sempre, Ultimo ha già annunciato le date del tour stadi 2027 e la sua tappa in Sardegna.

Il cantautore romano si esibirà il 24 luglio 2027 all’Olbia Arena, in uno show che promette di richiamare migliaia di fan da tutta l’Isola e non solo. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

"Continuano i grandi eventi a Olbia, guardando sempre avanti e con artisti di altissimo livello. Siamo orgogliosi di annunciare che il 24 luglio 2027 si terrà nella nostra città il concerto di Ultimo", ha dichiarato il primo cittadino.

L’appuntamento è fissato per le 21, all’Olbia Arena, che per l’occasione potrà accogliere 36mila spettatori. La vendita online dei biglietti prenderà il via mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 14:00.

Anche Ultimo ha condiviso la notizia sui propri canali social, accompagnando l’annuncio con un messaggio rivolto ai suoi fan: "Siete venuti a casa mia e ora vengo io a casa vostra. La favola continua".

L’annuncio due giorni dopo dello straordinario concerto di Tor Vergata, che ha richiamato circa 250mila persone, diventando il secondo concerto a pagamento con il maggior numero di spettatori al mondo. Nonostante l’enorme afflusso di pubblico, l’evento si è svolto regolarmente, senza particolari criticità.