Due turisti stranieri sono stati sanzionati dai Carabinieri della Stazione dell'Asinara dopo essere entrati con le proprie biciclette elettriche nell'area protetta di Cala Sant'Andrea, una delle zone a più alto valore naturalistico dell'isola.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, durante un servizio di pattugliamento del territorio. I militari avrebbero sorpreso i due mentre percorrevano la spiaggia nonostante la presenza della segnaletica che vieta l'accesso, lasciando evidenti tracce sulla sabbia.

L'area di Cala Sant'Andrea rientra infatti tra quelle sottoposte a particolari misure di tutela all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara, istituito per preservare uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. Il parco è suddiviso in diverse aree di protezione – zone A, B e C – con differenti livelli di accessibilità proprio per garantire la conservazione del patrimonio ambientale.

I Carabinieri hanno quindi proceduto all'identificazione dei due turisti e alla contestazione delle violazioni previste dalla normativa. L'Arma ricorda che i controlli sull'isola vengono svolti quotidianamente con l'obiettivo di garantire il rispetto delle regole, tutelare i visitatori e preservare l'eccezionale patrimonio naturalistico e faunistico che rende l'Asinara un luogo unico.