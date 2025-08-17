Tragedia, questa mattina, sul massiccio del Monte Bianco. Un alpinista ha perso la vita dopo una caduta lungo la Cresta del Brouillard, a quota 4030 metri.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano, che ha recuperato il corpo e lo ha trasportato a Courmayeur. Illesi i due compagni della vittima, che sono stati accompagnati a valle.

Il riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono di competenza del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur.