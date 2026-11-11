Potrebbe esserci un account universitario violato dagli hacker all'origine della raffica di email con minacce di attentati inviate a centinaia di scuole italiane. La comunicazione che annunciava la presenza di un "potente ordigno esplosivo" sarebbe infatti partita da un profilo compromesso della Dayeh University di Taiwan, un ateneo privato dell'isola.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'account possa essere riconducibile a una ex studentessa, il cui profilo sarebbe stato violato dagli hacker. Nell'intestazione della mail compaiono inoltre caratteri cinesi traducibili nel nome Liu Fang-chun.

Un nuovo elemento nell'inchiesta sugli allarmi bomba che, come raccontato nella mattinata, hanno raggiunto istituti scolastici di diverse città italiane, comprese numerose scuole della Sardegna, da Cagliari a Sassari e Olbia. Le comunicazioni hanno provocato evacuazioni precauzionali e l'intervento delle forze dell'ordine per le verifiche e le bonifiche. Il numero degli istituti coinvolti è salito a circa 300, secondo quanto riferito dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

A richiamare l'attenzione degli investigatori sono anche i riferimenti contenuti nel breve messaggio, che presentano analogie con altri episodi verificatisi nei giorni precedenti. Tra questi, il nome di Mikhail Andropov, già comparso nelle rivendicazioni dei falsi allarmi bomba a bordo di aerei e nelle sedi di alcune emittenti televisive europee, tra cui l'irlandese RTE e la bulgara Nova TV.

Nel testo il mittente si autodefinisce leader del "Vilayat di Misoginistan", una denominazione che sembra contenere riferimenti a elementi politici e ideologici. La parola Vilayat richiama infatti la Vilayat-i faqih, teoria secondo la quale, in assenza dell'imam e nell'attesa del suo ritorno, il giurista (faqih) ha la facoltà di tutelare e reggere gli interessi della comunità. Si tratta del principio fondatore del governo della Repubblica iraniana.

Nei giorni scorsi, inoltre, la Francia ha attribuito all'Iran la responsabilità degli attacchi informatici alla catena del freddo.

Il termine "Misoginistan" sembrerebbe invece riecheggiare quello dei cosiddetti "Combattenti dello Stato Maschile", gruppo russo ultranazionalista che ha firmato altre email contenenti falsi allarmi bomba sugli aerei.