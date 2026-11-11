Uri guarda al futuro partendo dai suoi cittadini più piccoli. Due importanti finanziamenti, per un valore complessivo di circa 76.600 euro, consentiranno infatti al Comune di rafforzare le politiche dedicate all'infanzia, alla socializzazione e al sostegno delle famiglie, attraverso nuovi progetti e servizi pensati per rispondere alle esigenze della comunità.

Il primo risultato arriva dal bando nazionale "Crescere nei piccoli comuni 2026", promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di sostenere i piccoli centri italiani e contrastare lo spopolamento. Il Comune di Uri è stato selezionato, ottenendo un finanziamento di circa 19mila euro.

Le risorse permetteranno di dare concretezza ad alcuni progetti già programmati dall'Amministrazione per la fascia d'età 0-14 anni, attraverso la creazione di spazi dedicati allo svago, alla socializzazione e alla realizzazione di laboratori direttamente sul territorio. Occasioni di incontro e crescita che puntano a rendere il paese sempre più accogliente e attento ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, valorizzando anche il coinvolgimento e la partecipazione del Consiglio comunale dei ragazzi.

A questo risultato si aggiunge un secondo importante finanziamento, ottenuto dalla Regione Sardegna, pari a 57.600 euro complessivi, suddivisi in tre annualità da 19.200 euro ciascuna, destinati all'attivazione di servizi gratuiti di accoglienza scolastica nella scuola primaria.

Il progetto prevede l'organizzazione di attività di pre-scuola e post-scuola, rispettivamente fino a un'ora prima e dopo le lezioni, con il supporto di educatori professionali. Un servizio concreto per agevolare la conciliazione tra gli impegni lavorativi dei genitori e gli orari scolastici, garantendo al tempo stesso ai bambini un ambiente accogliente e qualificato. Nei prossimi mesi sarà pubblicata una manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni e organizzare il servizio sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

Per l'Amministrazione, capitanata dal sindaco Matteo Dettori, i due finanziamenti rappresentano un importante riconoscimento del lavoro portato avanti sul fronte delle politiche sociali, educative e familiari. Un percorso che affianca agli interventi strutturali realizzati sull'edificio scolastico l'attivazione di nuovi servizi e opportunità, con l'obiettivo di investire non soltanto sugli spazi, ma soprattutto sulle persone.

La convinzione alla base di queste iniziative è che la crescita di un piccolo paese passi anche dalla capacità di offrire ai più giovani luoghi in cui incontrarsi, imparare e costruire relazioni, sostenendo concretamente chi ogni giorno si occupa di loro. Perché investire sui bambini significa investire sul futuro dell'intera comunità e sulla possibilità di rendere Uri un paese in cui le famiglie possano scegliere di vivere e crescere.