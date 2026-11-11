Allarme bomba in decine di istituti scolastici italiani tra cui alcuni sardi, dopo l'invio di una mail anonima che ha raggiunto le scuole di diverse città. A seguito della segnalazione sono scattate le procedure di sicurezza, con l'evacuazione di studenti e personale. Le forze dell'ordine sono al lavoro per effettuare le bonifiche e verificare eventuali situazioni di pericolo.

Anche in Sardegna, da Cagliari a Sassari e Olbia, studenti e personale degli istituti coinvolti sono stati evacuati a scopo precauzionale. Fin dalle prime ore, tuttavia, si è diffusa la consapevolezza che si trattasse di un allarme esteso a livello nazionale e non di una minaccia circoscritta a una singola scuola. In alcuni istituti, invece, dopo aver ricevuto le rassicurazioni delle forze dell'ordine, i dirigenti scolastici hanno deciso di non procedere con l'evacuazione.

A far scattare gli interventi sarebbe stato un unico messaggio inviato agli istituti di ogni ordine e grado in tutta Italia. Al momento sono oltre cento le scuole che hanno segnalato l'allarme, ma il numero è in aumento. Nella mail, firmata da Mikhail Antropov, che si presenta come leader del Vilayat di Misoginistan, si legge: "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani". Il messaggio sostiene inoltre che all'interno degli edifici sarebbe stato collocato un "potente ordigno", nascosto in un sacchetto di plastica e dotato di un "innesco a distanza".

Nella stessa comunicazione compare anche una minaccia diretta alla presidente del Consiglio. "Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro", scrive il mittente, che si firma in questo caso come Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan.

Si tratta del secondo episodio analogo nel giro di pochi giorni. Già nei giorni scorsi, infatti, un messaggio di posta elettronica con un allarme simile era stato recapitato a 280 dirigenti scolastici.

AGGIORNAMENTO: Il numero delle scuole italiane raggiunte da email con falsi allarmi bomba è salito a circa 300, ma potrebbe aumentare ulteriormente. A riferirlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto alla trasmissione L'Aria che tira su La7, che ha parlato di una possibile strategia di destabilizzazione, ricordando come episodi analoghi abbiano interessato anche voli, supermercati e ospedali. «L'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio», ha precisato il ministro, invitando comunque alla vigilanza e cercando di rassicurare l'opinione pubblica. Sull'accaduto sono al lavoro i servizi e la magistratura, mentre Valditara ha richiamato la necessità di rafforzare gli investimenti in cybersicurezza, anche nell'ambito delle risorse aggiuntive autorizzate dall'Unione europea. Il ministro ha inoltre respinto le polemiche sui presunti tagli all'istruzione, assicurando che «nessun soldo è stato tolto alla scuola per destinarlo alla difesa» e che le risorse per il comparto saranno restituite con la legge di bilancio.