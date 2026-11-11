Sono state 25.072 le donne accolte nel 2025 dai centri della rete D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, di cui 17.022 nuove. Numeri che restituiscono la dimensione di un fenomeno ancora profondamente radicato e confermano "la dimensione strutturale del fenomeno e la necessità di un sistema di supporto solido e specializzato".

È quanto emerge dal Rapporto annuale D.i.Re 2025, che offre una panoramica aggiornata sulla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Italia, analizzando i dati relativi alle donne accolte, alla distribuzione territoriale dei servizi e alla loro capacità di risposta, anche attraverso il confronto con le rilevazioni nazionali Istat.

Nel 2025 la rete D.i.Re conta 119 centri antiviolenza, gestiti da 89 organizzazioni femministe di donne e attivi su tutto il territorio nazionale. A questi si aggiungono 217 sportelli decentrati, che contribuiscono ad ampliare la presenza dei servizi e a rendere più accessibile il sostegno alle donne che vivono situazioni di violenza.

Secondo l'ultima rilevazione Istat, riferita al 2024, in Italia sono attivi complessivamente 409 centri antiviolenza, pari a circa 0,136 strutture ogni 10mila donne residenti: un centro ogni 73.500 donne. La rete D.i.Re rappresenta quindi circa un terzo dei centri antiviolenza censiti a livello nazionale, confermando il proprio ruolo nel sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Particolarmente significativa anche la fotografia relativa all'accoglienza residenziale. Sono 60 i centri D.i.Re che gestiscono direttamente 151 case rifugio, con una disponibilità complessiva di 909 posti letto nel 2025.

Un dato che evidenzia tuttavia una criticità: la capacità di ospitalità della rete è in progressiva diminuzione. I posti letto erano infatti 1.190 nel 2023 e 986 nel 2024, prima di scendere ulteriormente a 909 nel 2025.

La difficoltà nel garantire un'accoglienza adeguata emerge anche dai dati nazionali. Secondo Istat, nel 2024 ben 180 case rifugio hanno dichiarato di non poter accogliere donne per mancanza di posti disponibili, mentre 66 strutture avrebbero bisogno di una capacità almeno tripla rispetto a quella attuale.

Il quadro restituito dal rapporto evidenzia dunque una doppia necessità: da una parte rafforzare la rete dei centri antiviolenza, che ogni anno rappresentano un punto di riferimento per migliaia di donne, dall'altra potenziare le strutture di accoglienza, affinché nessuna donna sia costretta a rinunciare alla possibilità di allontanarsi da una situazione di violenza per mancanza di un posto sicuro.

I numeri raccontano non soltanto la portata del fenomeno, ma anche l'importanza di garantire servizi specializzati, continuità nell'assistenza e risorse adeguate. Perché contrastare la violenza significa anche assicurare alle donne strumenti concreti per ricostruire la propria autonomia e intraprendere un percorso di libertà e sicurezza.