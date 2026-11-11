Quindici elementi lapidei sottratti al litorale di Santa Maria Navarrese e trasportati nel bagagliaio di un'auto sono stati recuperati dalla Polizia di Stato a Porto Torres e successivamente restituiti al luogo di origine.

Il ritrovamento è avvenuto durante le attività di vigilanza e controllo nell'area portuale di Porto Torres. A individuare il materiale sono state le Guardie particolari giurate in servizio presso lo scalo, che hanno immediatamente segnalato la presenza delle pietre al personale della Polizia di Stato del Posto di Polizia e Frontiera Marittima.

Gli elementi lapidei, di diverse dimensioni, si trovavano nel bagagliaio di un'autovettura condotta da un cittadino francese. L'uomo ha dichiarato di averli prelevati proprio dal litorale di Santa Maria Navarrese.

Gli agenti hanno quindi effettuato gli accertamenti necessari e proceduto al sequestro del materiale, curando gli adempimenti previsti presso l'Autorità giudiziaria.

Una volta completate le procedure e in esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, la Polizia di Stato ha avviato una collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna. L'intervento congiunto ha permesso di riportare tutti e 15 gli elementi lapidei nel luogo da cui erano stati prelevati.

Le pietre sono state così restituite al litorale di Santa Maria Navarrese, contribuendo al ripristino delle condizioni ambientali originarie. L'operazione conferma l'importanza della collaborazione tra istituzioni e organismi impegnati nella vigilanza del territorio e nella tutela del patrimonio naturalistico.