Dopo che il Governo ha messo a disposizione fino a 10 milioni di euro per sostenere i collegamenti aerei della Sardegna contro il caro carburante, Aldo Salaris, coordinatore regionale dei Riformatori sardi, chiede di estendere anche al comparto marittimo gli strumenti di sostegno previsti per il trasporto aereo.

L'intervento del Governo, inserito nel decreto-legge Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri, prevede fino a 10 milioni di euro per il 2026 per fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi del carburante per l'aviazione e tutelare i collegamenti in continuità territoriale. Una decisione che, come sottolineato anche ieri, martedì 10 novembre 2026, da Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale e consigliere comunale di Alghero della Lega, rappresenta un intervento a sostegno del diritto alla mobilità dei sardi e richiama la necessità di una collaborazione tra Governo e Regione, soprattutto alla luce delle criticità ancora aperte sulla tratta Alghero-Milano Linate.

Salaris riconosce il valore della misura, ma invita a guardare anche all'altra faccia della continuità territoriale, quella delle merci. "L'intervento del Governo con ulteriori 10 milioni di euro per sostenere i collegamenti aerei della Sardegna è una scelta positiva, che va riconosciuta e apprezzata. È un segnale concreto di attenzione verso le difficoltà dell'Isola e verso il diritto dei cittadini sardi alla mobilità. Ma proprio questa decisione apre una questione che non possiamo più rinviare. Se il Governo ha trovato 10 milioni di euro per sostenere il trasporto aereo, perché non può fare altrettanto per le merci, istituendo il fondo di compensazione che abbiamo già previsto nella nostra proposta di legge nazionale?".

"Le imprese sarde - sottolinea Salaris - sostengono costi sempre più elevati per trasportare i propri prodotti e raggiungere i mercati. A questo si aggiunge l'impatto della tassa europea ETS, che rappresenta un ulteriore aggravio per un sistema economico già penalizzato dalla condizione insulare. Non si tratta soltanto di una questione che riguarda gli operatori della logistica, ma della competitività delle aziende, del lavoro e dello sviluppo dell'intera Sardegna".

"Abbiamo elaborato proposte normative e finanziarie, sottoponendole all'attenzione del ministro dei Trasporti e del Parlamento, fino ad arrivare a una proposta di legge nazionale - Prosegue -. Abbiamo indicato possibili strumenti per compensare i maggiori costi dell'insularità e garantire anche alle merci una vera continuità territoriale".

Da qui la richiesta di un intervento specifico per il trasporto marittimo, che possa alleggerire il peso dei maggiori costi di navigazione e dell'ETS sulle aziende dell'Isola, evitando che lo svantaggio geografico si traduca in un ulteriore elemento di penalizzazione per chi produce e lavora in Sardegna.

"Ora che il Governo ha dimostrato che, quando esiste la volontà politica, è possibile intervenire con risorse specifiche per tutelare i collegamenti della Sardegna, chiediamo che lo stesso approccio venga adottato per il trasporto marittimo, prevedendo misure capaci di ridurre l'impatto dell'ETS e dei maggiori costi di navigazione sulle imprese isolane", conclude Salaris.