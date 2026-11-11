Un quarantenne originario della Moldavia è stato denunciato dalla Polizia di Stato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato lungo la Strada Statale 729, nel territorio di Olbia, con un tasso alcolemico di 2,32 grammi per litro mentre era alla guida di un autoarticolato.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata dello scorso 3 novembre, durante un ordinario servizio di vigilanza stradale. Una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola, appartenente alla Sezione di Nuoro, ha fermato il mezzo pesante per un controllo.

Gli agenti hanno subito notato il forte stato di alterazione psicofisica del conducente e hanno deciso di sottoporlo all'alcoltest. L'esame ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,32 g/l, un valore particolarmente elevato, soprattutto considerando che per gli autisti professionali il limite consentito dalla legge è pari a zero.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida.