I Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno fermato un uomo gravemente indiziato di aver ingannato due donne utilizzando il cosiddetto metodo del “sedicente militare”.

Il copione è stato quello ormai tristemente noto: una telefonata da parte di un falso carabiniere, che ha avvertito le vittime del presunto coinvolgimento dell'auto di un familiare in una rapina. Con il pretesto di dover effettuare un confronto con la refurtiva, le donne, rispettivamente di 74 e 86 anni, sono state invitate a preparare gioielli e denaro.

Poco dopo, un uomo si è presentato alle loro abitazioni qualificandosi come carabiniere. Approfittando di un pretesto per distrarre le vittime, è riuscito a impossessarsi dei preziosi e ad allontanarsi rapidamente.

L'intervento dei veri Carabinieri è scattato dopo la segnalazione alla Centrale Operativa. I militari hanno avviato le ricerche nel centro cittadino e, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, sono riusciti a individuare il presunto responsabile.

L'uomo aveva con sé una somma di denaro. Ulteriori accertamenti nella camera del Bed & Breakfast in cui alloggiava hanno permesso di recuperare, nascosti all'interno di una valigia, diversi gioielli riconosciuti dalle due donne. Il denaro e i preziosi sono stati sequestrati.

Per l'uomo è scattato il fermo di indiziato di delitto, ora sottoposto al vaglio dell'Autorità giudiziaria per la convalida. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità dell'indagato potrà essere accertata definitivamente soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.

I Carabinieri rinnovano infine l'invito a prestare la massima attenzione: nessun militare chiede denaro o gioielli, né si presenta a domicilio per ritirarli. In caso di telefonate sospette è fondamentale non consegnare nulla e contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112 oppure rivolgersi alla caserma più vicina.