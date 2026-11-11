Centinaia di bandiere e lavoratori in piazza Palazzo, davanti alla Prefettura di Cagliari, per lo sciopero nazionale dei call center proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil.

I dipendenti hanno incrociato le braccia per l'intera giornata di oggi, mercoledì 11 novembre 2026, dopo mesi di richieste che sarebbero rimaste senza risposta. Al centro della mobilitazione la crisi di un settore che, secondo le organizzazioni sindacali, si trova in una situazione di piena emergenza. Il calo dei volumi, le delocalizzazioni, il dumping contrattuale e l'introduzione dell'intelligenza artificiale senza adeguate garanzie stanno mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.

Dallo scorso giugno sono stati sottoscritti accordi per il ricorso agli ammortizzatori sociali che coinvolgono oltre 4mila addetti. Konecta R e Callmat, che occupano complessivamente circa 1.500 persone tra Basilicata, Calabria e Sicilia, rischiano la chiusura. Entro la fine dell'anno sono inoltre attesi altri 1.500 esuberi tra Konecta Italia, comprese le sedi di Cagliari e Olbia, e System House. A questi si aggiungono ulteriori 5mila posti a rischio nelle altre aziende del comparto customer care.

"Oggi la vertenza riguarda 40mila lavoratori in Italia e duemila in Sardegna", ha ricordato Omar Marras, segretario generale aggiunto della Fistel Cisl Sardegna. Un settore che durante l'emergenza Covid era stato definito essenziale, ma che oggi si trova ad affrontare una crisi profonda. Tre, secondo Marras, i principali fattori alla base della situazione: delocalizzazioni, gare assegnate al massimo ribasso e intelligenza artificiale priva di un adeguato governo.

Per Alessandro Randaccio, segretario regionale della Slc Cgil, sono circa 12mila i posti di lavoro a rischio in Italia, di cui 600 in Sardegna. "Il lavoro c'è, va solo ricostruito e riformulato», ha dichiarato. Randaccio ha evidenziato anche la frammentazione del comparto, "sparpagliato come un mosaico" e incapace di fare massa critica, pur trattandosi di un settore che "non vale meno2 di realtà industriali come Ilva ed Electrolux.

Marianna Stara, della segreteria Uilfpc Sardegna, ha invece invocato ammortizzatori sociali specifici, percorsi di riqualificazione professionale e una maggiore responsabilità sociale da parte delle imprese.

Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che ha ribadito la necessità di tutelare l'occupazione e intervenire prima che le crisi aziendali diventino irreversibili. "Dietro quel cavo c'era sempre una persona in carne e ossa. Bisogna intervenire in modo preventivo e il Comune lo sta già facendo", ha affermato.

In piazza anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che ha puntato il dito contro le multinazionali, accusate di "scaricare i costi sulla ruota più debole". "Il Consiglio regionale farà la sua parte", ha assicurato.

L'assessore Cani: "Vicini ai 2.000 lavoratori sardi"

"La protesta e la massiccia adesione allo sciopero generale dei lavoratori del settore customer care a Cagliari testimoniano una situazione di sofferenza sociale ed economica non più tollerabile. Esprimo la massima vicinanza dell'Assessorato dell'Industria e dell'intera Giunta regionale ai 2.000 addetti sardi coinvolti nella vertenza e alle loro famiglie".

Lo dichiara l’assessore dell'Industria, Emanuele Cani, commentando la mobilitazione di piazza Palazzo a Cagliari promossa dalle sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil.

"Non possiamo permettere che migliaia di lavoratori definiti essenziali durante la pandemia vengano messi ai margini da dinamiche speculative. Delocalizzazioni improprie, gare d'appalto al massimo ribasso e l'introduzione sregolata dei sistemi di Intelligenza Artificiale rischiano di svuotare un settore produttivo strategico per la nostra isola. In Sardegna parliamo di centinaia di posti di lavoro a rischio immediato tra i poli di Cagliari e Olbia: numeri enormi per il nostro tessuto socio-economico", sottolinea l'Assessore.

Cani individua la strada istituzionale per affrontare la crisi: "Il lavoro dei call center non vale meno di quello di altri grandi comparti industriali e merita risposte strutturali di pari livello. La Regione Sardegna farà la sua parte coordinandosi con l'Assessorato del Lavoro per mettere in campo tutti gli strumenti di sostegno disponibili. Tuttavia, trattandosi di multinazionali che operano su scala globale e di regole nazionali di mercato, chiederemo l'immediata convocazione di un tavolo di crisi di settore presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)".

L'assessora Manca: "Non resteremo a guardare"

"L’Assessorato del Lavoro segue con estrema preoccupazione e solidarietà la vertenza sindacale che oggi ha portato in piazza centinaia di lavoratori dei call center, che anche nella nostra isola vivono una grave situazione di precarietà e incertezza per il proprio futuro".

Lo afferma l’assessora del Lavoro, Desirè Manca, esprimendo la vicinanza agli addetti del settore che hanno aderito allo sciopero indetto dai sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil.

"Come Assessorato, non resteremo a guardare mentre tanti lavoratori che svolgono un ruolo importantissimo per tutti noi rischiano il posto e rivendicano condizioni di lavoro dignitose", continua Manca. "L’intelligenza artificiale, il ricorso a gare d’appalto al massimo ribasso, il dumping contrattuale, stanno facendo saltare ogni regola e non possiamo accettarlo. Insieme all’Assessorato dell’Industria - conclude l’assessora - compiremo ogni azione in nostro potere che possa far cambiare a questa pericolosa tendenza. Allo stesso tempo chiediamo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di prendere in mano la situazione, convocando le parti per trovare soluzioni adeguate".