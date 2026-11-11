Scoperta una presunta attività di macellazione clandestina all'interno di un ovile a Gergei. I Carabinieri della Stazione di Laconi, al termine di un'attività d'indagine, hanno denunciato due uomini, un cittadino italiano e uno straniero di origini pakistane, per presunti illeciti legati alla macellazione clandestina e alla violazione delle normative igienico-sanitarie.

L'operazione risale allo scorso 1° novembre, quando i militari della Stazione di Laconi, insieme ai colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Isili, hanno effettuato un controllo presso un ovile riconducibile al cittadino italiano.

Durante l'ispezione, l'attenzione dei Carabinieri è stata attirata da una Peugeot, in uso al cittadino pakistano, parcheggiata nei pressi dell'ingresso della struttura. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti nove capi ovini appena macellati, custoditi in buste di nylon.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso che la carne era stata venduta dall'allevatore locale in cambio di 720 euro. Per verificare la regolarità delle operazioni, i militari hanno richiesto l'intervento del personale del Servizio Veterinario dell'ASL di Oristano.

I successivi rilievi tecnici avrebbero consentito di accertare che l'abbattimento degli animali era avvenuto poco prima direttamente all'interno dell'ovile, in assenza delle prescritte condizioni igienico-sanitarie e in violazione della normativa vigente in materia di macellazione.

Sulla base degli elementi raccolti, i due uomini sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria. A loro vengono contestati, a vario titolo e in concorso, i reati di uccisione di animali, macellazione clandestina, commercio di sostanze alimentari nocive e gestione illecita di rifiuti.

L'Autorità giudiziaria, informata dalla Stazione dei Carabinieri di Laconi che prosegue le indagini, ha disposto l'immediata distruzione dei capi ovini rinvenuti, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica ed evitare che prodotti potenzialmente non sicuri potessero entrare nel circuito alimentare.