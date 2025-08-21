L'ingegnere Antonio Scamardella, noto per il suo coinvolgimento nell'indagine sul naufragio della Costa Concordia per conto della Procura di Grosseto, è stato incluso nel pool di esperti nominati dall'avvocato Maurizio Capozzo, rappresentante legale della famiglia di Giovanni Marchionni, il giovane di 21 anni trovato senza vita lo scorso 8 agosto su un'imbarcazione ormeggiata nel porticciolo della Marina di Portisco, a Olbia.

Allo stesso tempo, Giuseppe Salvatore Mangano è stato designato consulente della Procura di Tempio Pausania per condurre ulteriori indagini. L'incarico sarà ufficializzato domani, venerdì 22 agosto, alle 15 e le verifiche inizieranno immediatamente dopo, concentrandosi sulla sala macchine, sull'impianto di condizionamento, sulla vasca acque nere e sul vano batterie.

Il gruppo di esperti incaricato dalla famiglia del giovane Marchionni, originario di Bacoli (Napoli), comprende anche l'ingegnere Filippo Scamardella e il dottore Sebastiano Ackermann. Dall'altra parte, gli imprenditori nautici campani proprietari dell'imbarcazione sono assistiti dall'avvocato Sebastiano Giaquinto.