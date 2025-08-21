Dopo i recenti casi di alimenti contaminati da botulino che hanno acceso l’attenzione sulla sicurezza alimentare, arriva un nuovo richiamo dal Ministero della Salute: alcuni lotti di mozzarella prodotti dalla Granarolo Spa sono stati ritirati dal mercato per la possibile presenza di corpi metallici nelle confezioni.

I prodotti coinvolti, già tolti dagli scaffali di diverse catene di supermercati tra cui Conad, Carrefour e Penny Market, provengono dallo stabilimento di Usmate Velate (MB), identificato dal marchio IT 03 144 CE.

Nel dettaglio, i lotti segnalati sono:

Mozzarella Conad, confezioni singole da 125 g e da 3×125 g, lotto N5205Dm, scadenza 15 agosto 2025;

Mozzarella Valbontà Penny Market, confezioni da 4×125 g, lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025;

Mozzarella Carrefour Classic Maxi Pack, confezioni da 3×125 g, lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025;

Mozzarella Latbri, confezioni da 125 g, lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025.

Non è la prima volta che l’azienda è costretta a un ritiro: qualche settimana fa Granarolo aveva tolto dal mercato un lotto di mozzarella fresca a marchio omonimo per la possibile presenza di frammenti di plastica, proveniente però da un diverso stabilimento.

Il Ministero raccomanda di non consumare i prodotti segnalati. L’ingestione di potenziali corpi metallici, plastici o di altro genere non alimentare può comportare rischi importanti per la salute, come abrasioni, tagli o lesioni al tratto gastrointestinale. I consumatori possono riportare le confezioni al supermercato dove sono state acquistate per ottenere sostituzione o rimborso, anche senza scontrino.