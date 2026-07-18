Quella che sembrava una formalità si è trasformata in un inatteso cambio di programma. Andrea Belotti non vestirà la maglia del Cagliari nella prossima stagione: il club rossoblù ha infatti deciso di interrompere l'iter per il tesseramento dell'attaccante dopo gli approfondimenti clinici effettuati negli ultimi giorni, che non hanno fornito le garanzie necessarie sul suo recupero fisico.

La società aveva manifestato la volontà di puntare ancora sul centravanti bergamasco, reduce dal grave infortunio al ginocchio rimediato nella scorsa stagione. Tuttavia, gli esami specialistici hanno evidenziato tempi di recupero più lunghi del previsto, inducendo la dirigenza a rivedere i propri piani in vista del campionato.

A confermare la decisione è stato il direttore sportivo Pietro Accardi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha spiegato come la scelta sia maturata esclusivamente per tutelare gli interessi del club, pur sottolineando la stima nei confronti del giocatore sia sotto il profilo umano sia professionale. Accardi ha inoltre evidenziato che nessuno, all'interno della società, si aspettava un epilogo di questo tipo dopo l'intenzione iniziale di ripartire proprio da Belotti.

La rinuncia costringe ora il Cagliari a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo. Tra i profili monitorati dalla dirigenza sarebbe tornato d'attualità quello dello scozzese Kieron Bowie, attaccante del Verona già seguito nelle scorse settimane e ritenuto compatibile con il progetto tecnico rossoblù.

Per Belotti, invece, si apre una nuova fase della carriera. Dopo il mancato tesseramento, il futuro dell'attaccante resta tutto da definire, con l'obiettivo di recuperare pienamente la condizione fisica e valutare nuove opportunità sul mercato.