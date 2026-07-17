Proseguono gli interventi del Corpo forestale per fronteggiare diversi incendi in Sardegna. A Decimomannu, in località C. Pisanu, le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Pula. Il coordinamento delle attività è affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Uta.

Situazione in miglioramento a Santu Lussurgiu, dove il rogo è entrato nella fase di bonifica. Per le operazioni sono stati impiegati tre elicotteri, tra cui un Super Puma.

Resta invece particolarmente impegnativo l'intervento a Nuragugume, dove il dispositivo antincendio è stato ulteriormente rafforzato. Sono otto i mezzi aerei coinvolti, tra cui due Super Puma e un Canadair. Il gruppo elitrasportato di uno dei Super Puma sta operando anche con la tecnica del controfuoco per cercare di contenere l'avanzata delle fiamme.

A terra continua il lavoro delle squadre impegnate nel contenimento del fronte, con un massiccio dispiegamento di operatori che utilizzano flabelli e soffiatori per limitare la propagazione del fuoco.