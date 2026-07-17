Rapina nel primo pomeriggio di oggi al market del gruppo Carrefour di via degli Astronauti, a Sassari. Intorno alle 14 un uomo è entrato nel punto vendita con il volto coperto da uno scaldacollo, guanti di lattice alle mani e una pistola in pugno.

Il malvivente ha minacciato i tre dipendenti presenti nel negozio, puntando l'arma contro uno di loro e intimandogli: "Se non mi dai i soldi ti sparo in testa".

Di fronte alla minaccia, uno degli addetti ha aperto la cassa e consegnato il denaro al rapinatore, che si è poi allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, che hanno raccolto le testimonianze del personale e avviato gli accertamenti. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare l'autore della rapina.

Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e rintracciare il responsabile.