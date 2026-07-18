Beniamino Garau è il nuovo presidente del Cacip: 53 anni, architetto e sindaco di Capoterra dal 2021, prende il posto della dimissionaria Barbara Porru. Garau è stato nominato presidente del Consorzio industriale di Cagliari durante la riunione del Cda che si è tenuta questa mattina, sotto la guida del consigliere più anziano, il sindaco di Sarroch Angelo Dessì.

Il neopresidente del Cacip dimostra di avere già le idee chiare per il rilancio del Consorzio, chiamato ad affrontare il momento difficile vissuto dal comparto industriale di Cagliari: “La priorità sarà abbattere le divisioni politiche sia all’interno del Cda che dell’Assemblea dei sindaci, i Comuni che fanno parte del Consorzio lavoreranno tutti insieme per il rilancio dell’area metropolitana di Cagliari. Dialogo e partecipazione devono tornare al centro della politica industriale del territorio, ciascun attore deve sentirsi protagonista del percorso che affronteremo. C’è l’urgenza di tornare su temi importanti come la situazione delle partecipate, i problemi dell’intera area industriale, le vertenze del comparto produttivo, il rilancio del ruolo del Consorzio nella Cagliari Free Zone”.

Al termine del vertice dal quale è uscito presidente, Beniamino Garau ha visitato gli uffici del Consorzio per un primo incontro con il personale: “Ho voluto presentarmi a ogni dipendente, il loro contributo sarà fondamentale per affrontare gli impegni che ci attendono, da parte mia troveranno tutta la collaborazione di cui hanno bisogno”.

Garau ci tiene a ringraziare la presidente uscente Barbara Porru per il lavoro portato avanti negli ultimi quattro anni alla guida del Consorzio industriale di Cagliari: “Il suo mandato è stato caratterizzato da momenti non semplici da gestire, insieme abbiamo affrontato non poche difficoltà, ci tengo a ringraziarla a nome mio e degli altri componenti del Cda per l’impegno dimostrato in questi anni”.