È morta a 81 anni Brenda Fricker, attrice irlandese diventata celebre per la sua interpretazione premiata con l'Oscar e per il ruolo della "signora dei piccioni" in Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York. Nel film del 1992 ha dato vita a una donna senza dimora che vive sola a Central Park, un personaggio capace di restare nella memoria di milioni di spettatori per la sua dolcezza e umanità.

La carriera di Fricker era iniziata negli anni Sessanta, con alcune apparizioni cinematografiche, ma il vero successo arrivò più tardi grazie alla collaborazione con il regista Jim Sheridan. Nel 1989 interpretò la madre di Christy Brown in Il mio piede sinistro, pellicola ispirata alla storia dell'artista irlandese affetto da paralisi cerebrale che riuscì a realizzarsi come pittore utilizzando soltanto il piede sinistro.

Per quella interpretazione, al fianco di Daniel Day-Lewis, Fricker conquistò l'Academy Award come miglior attrice non protagonista, diventando la prima attrice irlandese a ricevere un Oscar.

Negli anni Settanta aveva preso parte anche a diversi sceneggiati televisivi della BBC. Dopo una lunga carriera tra cinema e televisione, la sua ultima apparizione sul grande schermo risaliva al 2011 con Cloudburst – L’amore tra le nuvole.