Il Veneto conquista il primo Campionato italiano dei Vigili del fuoco di rugby e lo fa superando la Sardegna nella finale che ha assegnato il titolo. La competizione si è svolta a Prato, riunendo le rappresentative di diverse regioni in una giornata all’insegna dello sport, del lavoro di squadra e dello spirito di appartenenza al Corpo.

Il percorso della formazione veneta è iniziato nel girone eliminatorio, dove ha affrontato Lombardia, Sardegna e Toscana Monti. Nell’altro raggruppamento si sono sfidate Lazio, Toscana Mare e Umbria.

Superata la fase a gironi, il Veneto ha conquistato l’accesso alla finale battendo il Lazio in semifinale. Nell’ultimo atto del torneo, la squadra veneta ha poi avuto la meglio sulla rappresentativa sarda, aggiudicandosi il titolo nella prima edizione del campionato nazionale.

La formazione vincitrice era composta da 11 atleti provenienti da quattro Comandi dei Vigili del fuoco: sette da Treviso, due da Belluno, uno da Venezia e uno da Padova.