Una vendetta messa a punto dopo 60 anni: la Polizia locale e gli agenti del Commissariato di Treviglio, in provincia di Bergamo, ha individuato il responsabile del danneggiamento, ripetuto per tre volte, della lapide della tomba dell'ex sindaco, primo cittadino dal 1965 al 1975 e morto nel 2007 a 87 anni, scoprendo che l'autrice sarebbe stata una donna di 92 anni.

Come riporta TgCom 24, la donna avrebbe danneggiato la foto della lapide dell'ex sindaco per un rancore risalente agli anni Sessanta, quando il Comune avrebbe avviato le procedure per l'esproprio di un terreno di proprietà della famiglia della donna.

Il primo danneggiamento, secondo la ricostruzione riportata da TgCom 24, risalirebbe allo scorso al 14 agosto, e poi ripetuto poi altre due volte. Gli agenti sono quindi riusciti a ricostruire la vicenda e a risalire alla 92enne, poi denunciata per i fatti contestati. La donna ha poi risarcito i danni in via conciliatoria.