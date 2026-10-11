Una donna di 33 anni, incinta al settimo mese, e la bambina che portava in grembo sono morte all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Sulla vicenda, avvenuta nella giornata di ieri, è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata per fare luce sulle circostanze del doppio decesso, avvenuto poche ore dopo che la donna era stata dimessa da un primo ricovero.

La 33enne, residente a Piano di Sorrento e già madre di un altro bambino, si era presentata in ospedale nella notte tra venerdì e sabato per un malore accompagnato, secondo quanto riferito dai familiari, da forti dolori. Dopo la visita, la paziente era stata mandata a casa. È quanto emerge dalla denuncia presentata dai parenti alla polizia di Stato, sulla base della quale sono stati avviati gli accertamenti.

Poche ore dopo, le condizioni della donna sarebbero precipitate. La bambina è morta per prima, seguita dalla madre, che era stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.

La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l’esecuzione delle autopsie sulle due salme. Gli esami medico-legali dovranno contribuire a chiarire le cause dei decessi e a ricostruire quanto accaduto, verificando anche le circostanze del primo accesso in ospedale.